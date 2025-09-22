Скидки
19:00 Мск
Главная Футбол Новости

Каррагер раскритиковал тренера «Арсенала» Артету за решения в важных матчах

Аудио-версия:
Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер раскритиковал главного тренера лондонского «Арсенала» Микеля Артету за решения в важных матчах. В матче 5-го тура АПЛ «канониры» играли с «Манчестер Сити». Команды закончили встречу вничью — 1:1, «пушкари» сравняли счёт на 90+3-й минуте благодаря голу нападающего Габриэла Мартинелли.

Англия — Премьер-лига . 5-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
1 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Холанд – 9'     1:1 Мартинелли – 90+3'    

«Я считаю «Арсенал» блестящей командой, для меня у них лучший состав в Премьер-лиге. И я думал, что у них не получится выиграть легко, но они всё равно победят «Манчестер Сити» со счётом 2:0. У Артеты есть команда и состав, которые очень близки к тому, чтобы стать действительно особенными с точки зрения победы в Премьер-лиге и, возможно, даже в Лиге чемпионов. Я считаю, что они настолько хороши. Но каждый раз, когда дело доходит до важных матчей, он выбирает состав, который, похоже, больше думает о сопернике.

Для меня это было пустой тратой 45 минут. И я говорю это потому, что играл под руководством таких тренеров в «Ливерпуле», и мы были очень близки к победе и были очень сильной командой, но так и не выиграли Премьер-лигу. Я всегда чувствовал, что под руководством Жерара Улье и Рафы Бенитеса мы, возможно, сдерживали себя в некоторых матчах, и именно это делает Артета.

Это просто повторяющаяся схема сезон за сезоном, и, если вы Артета и болельщик «Арсенала», вам остаётся только надеяться, что это не будет стоить вам в конце сезона, потому что это блестящая команда с фантастическим составом, но разница в очках очень небольшая», — приводит слова Каррагера Sky Sports.

