Игрок «Балтики» Филин: вдруг Россию допустят до еврокубков через год, и мы сыграем там

Защитник калининградской «Балтики» Александр Филин допустил, что команда примет участие в еврокубках в следующем сезоне. С конца февраля 2022 года российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА. Ранее появилась информация, что эти ограничения могут быть сняты в ближайшее время.

— Мы чувствуем, как нас поддерживает весь город. И мы стараемся отвечать на это теми результатами, которые есть сейчас. Хочется и дальше добиваться этого. Вдруг Россию допустят до еврокубков в следующем году, и мы сыграем там (улыбается).

— Верите всерьёз, что в следующем году наши клубы могут допустить до еврокубков?

— Конечно. Иначе смысл выходить на поле, если не веришь в подобное, — приводят слова Филина «Известия».

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 19 очков. На втором месте расположилась «Балтика» (17), тройку лидеров замыкает «Локомотив» (17).