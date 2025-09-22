Игрок «Балтики» Саусь: любой футболист, работающий с Талалаевым, будет прибавлять

Игрок «Балтики» Владислав Саусь высказался о главном тренере калининградской команды Андрее Талалаеве.

«Мы очень много работаем. Тренерский штаб от нас этого требует и сам тоже много работает. То же самое можно сказать и про аналитический штаб. Поэтому думаю, что наш успех именно в работе и в том, что мы полностью отдаём себя на поле.

Андрей Викторович — тренер эмоциональный, требовательный. Любой футболист, работающий с ним, будет прибавлять и физически, и тактически. Те игроки, которые приходили к нам в межсезонье или ещё в ФНЛ, очень сильно прибавили. Талалаев хорошо понимает футбол. Не знаю, почему его критикуют за эмоциональность. Каждый по-своему выражает эмоции. На мой взгляд, это нормально», — сказал Саусь в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.