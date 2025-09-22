Скидки
Сочи — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Видеообзор матча 9-го тура РПЛ «Краснодар» — «Зенит»
Накануне состоялся матч 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Краснодар» и «Зенит». Победу со счётом 2:0 в этой игре одержали сине-бело-голубые. Встреча состоялась на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра выступил Сергей Карасёв.

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 60'     0:2 Энрике – 88'    

Видеообзор матча:

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Ролик опубликован в сообществе «Зенита» во «ВКонтакте».

На 60-й минуте Максим Глушенков открыл счёт в этой игре и вывел петербуржцев вперёд. Луис Энрике удвоил преимущество команды на 88-й минуте.

После этой игры «Краснодар» с 19 очками возглавляет турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства, «Зенит» с 16 очками находится на четвёртой строчке.

