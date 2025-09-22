Николай Писарев объяснил, в чём «Краснодар» был хуже «Зенита» в матче 9-го тура РПЛ
Тренер сборной России по футболу Николай Писарев заявил, что «Краснодар» проиграл центр поля «Зениту» в матче 9-го тура Мир РПЛ. Встреча состоялась на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Карасёв. Победу со счётом 2:0 одержал «Зенит».
Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 60' 0:2 Энрике – 88'
«Краснодар» проиграл центр поля — Сперцян, Кривцов. Возможно, не хватило Черникова для разрешения. У «Зенита», например, Барриос — пластался, убивался. Слишком много было атакующих игроков», — сказал Писарев в эфире «Матч ТВ».
После этой игры «Краснодар» с 19 очками возглавляет турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства, «Зенит» с 16 очками находится на четвёртой строчке.
