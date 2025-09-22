Скидки
Сочи — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Краснодара» Баньяц высказался о чемпионстве команды в минувшем сезоне

Комментарии

Бывший полузащитник «Краснодара» Михайло Баньяц высказался о чемпионстве чёрно-зелёных в прошлом сезоне Мир РПЛ. Сербский футболист заявил, что «быки» были лучшей версией самих себя.

«Краснодар» в последнем сезоне показал лучшую версию себя. В нынешнем сезоне они снова очень хорошо начали. В «Краснодаре» собраны сильные игроки», — сказал Баньяц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

По итогам девяти туров нынешнего сезона «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 19 очков. На втором месте расположилась калининградская «Балтика» (17), тройку лидеров замыкает московский «Локомотив» (17).

