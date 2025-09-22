Алонсо: Беллингем и Гюлер неплохо дополняют друг друга, это открывает новые возможности

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо высказался о полузащитнике Джуде Беллингеме, а также поделился мыслями о совместимости англичанина и Арды Гюлера на поле.

«Беллингем — атакующий полузащитник, способный взаимодействовать как с полузащитниками, так и с нападающими. У него впечатляющий диапазон, и чем больше мы его найдём, тем лучше будем играть. С августа мы начали налаживать связи, и теперь у нас есть ещё варианты после долгих травм. Это очень хорошие новости.

Совместимость Беллингема с Гюлером? Они могут играть на похожих позициях и вместе. Они вместе играли на клубном чемпионате мира, и я имею это в виду. Они неплохо дополняют друг друга. Один с его диапазоном и классом, и Арда, который может с ним взаимодействовать. Это действительно хороший вариант, чтобы связать их с Вальверде, Тчуамени и Себальосом, которые хорошо сыграли в Сан-Себастьяне. Это открывает передо мной новые возможности в плане управления», — приводит слова Алонсо официальный сайт клуба.