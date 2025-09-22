Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сочи — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Спартака» Джику рассказал, что избежал травмы и может сыграть с «Пари НН»

Защитник «Спартака» Джику рассказал, что избежал травмы и может сыграть с «Пари НН»
Комментарии

Футболист московского «Спартак» Александер Джику рассказал, что избежал травмы в матче 9-го тура Мир РПЛ с «Крыльями Советов» и будет готов сыграть с «Пари НН». После девяти матчей чемпионата России красно-белые набрали 15 очков и занимают шестое место в турнирной таблице.

— Вы получили травму?
— Это не травма, я болел перед игрой, у меня была боль в животе. Начал этот матч в старте, потому что не хотел подвести команду.

— К следующей игре будете готовы?
— Да, — приводит слова Джику «Матч ТВ».

С «Пари НН» «Спартак» сыграет 28 сентября. Встреча пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Начало — в 19:30.

Материалы по теме
«Спартак» был ужасен — и Станкович психанул с заменами. Камбэк имени Угальде! Видео
«Спартак» был ужасен — и Станкович психанул с заменами. Камбэк имени Угальде! Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android