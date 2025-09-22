Защитник «Спартака» Джику рассказал, что избежал травмы и может сыграть с «Пари НН»

Футболист московского «Спартак» Александер Джику рассказал, что избежал травмы в матче 9-го тура Мир РПЛ с «Крыльями Советов» и будет готов сыграть с «Пари НН». После девяти матчей чемпионата России красно-белые набрали 15 очков и занимают шестое место в турнирной таблице.

— Вы получили травму?

— Это не травма, я болел перед игрой, у меня была боль в животе. Начал этот матч в старте, потому что не хотел подвести команду.

— К следующей игре будете готовы?

— Да, — приводит слова Джику «Матч ТВ».

С «Пари НН» «Спартак» сыграет 28 сентября. Встреча пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Начало — в 19:30.