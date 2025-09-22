КДК РФС рассмотрит скандирования болельщиков «Краснодара» в матче с «Зенитом»
Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет рассмотрит скандирования болельщиков «Краснодара» в матче 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:2).
Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 60' 0:2 Энрике – 88'
«КДК рассмотрит скандирование болельщиками «Краснодара» оскорбительных выражений в адрес футбольного клуба «Зенит», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.
После этой игры «Краснодар» с 19 очками возглавляет турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства, «Зенит» находится на четвёртой строчке. В активе сине-бело-голубых стало 16 очков.
