Сочи — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
КДК РФС рассмотрит скандирования болельщиков «Краснодара» в матче с «Зенитом»

Комментарии

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет рассмотрит скандирования болельщиков «Краснодара» в матче 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:2).

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 60'     0:2 Энрике – 88'    

«КДК рассмотрит скандирование болельщиками «Краснодара» оскорбительных выражений в адрес футбольного клуба «Зенит», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

После этой игры «Краснодар» с 19 очками возглавляет турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства, «Зенит» находится на четвёртой строчке. В активе сине-бело-голубых стало 16 очков.

