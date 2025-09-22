КДК РФС рассмотрит скандирования болельщиков «Краснодара» в матче с «Зенитом»

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет рассмотрит скандирования болельщиков «Краснодара» в матче 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:2).

«КДК рассмотрит скандирование болельщиками «Краснодара» оскорбительных выражений в адрес футбольного клуба «Зенит», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

После этой игры «Краснодар» с 19 очками возглавляет турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства, «Зенит» находится на четвёртой строчке. В активе сине-бело-голубых стало 16 очков.