Главная Футбол Новости

КДК РФС накажет «Спартак» за то, что клуб не предоставил автобус для «Крыльев Советов»

КДК РФС накажет «Спартак» за то, что клуб не предоставил автобус для «Крыльев Советов»
Комментарии

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет накажет «Спартак» за то, что клуб не предоставил автобус для футболистов и тренерского штаба «Крыльев Советов».

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Крылья Советов
Самара
0:1 Игнатенко – 6'     1:1 Угальде – 52'     2:1 Угальде – 70'    

«КДК рассмотрит нарушение футбольным клубом «Спартак» регламента проведения соревнований в матче с «Крыльями Советов». Клуб не предоставил автобус к месту расположения соперника для доставки команды на матч», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Матч между «Спартаком» и «Крыльями Советов» состоялся накануне, 21 сентября, и завершился победой красно-белых со счётом 2:1.

