КДК РФС накажет «Спартак» за то, что клуб не предоставил автобус для «Крыльев Советов»

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет накажет «Спартак» за то, что клуб не предоставил автобус для футболистов и тренерского штаба «Крыльев Советов».

«КДК рассмотрит нарушение футбольным клубом «Спартак» регламента проведения соревнований в матче с «Крыльями Советов». Клуб не предоставил автобус к месту расположения соперника для доставки команды на матч», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Матч между «Спартаком» и «Крыльями Советов» состоялся накануне, 21 сентября, и завершился победой красно-белых со счётом 2:1.