КДК РФС накажет «Локомотив» за неподобающее поведение в матче с «Динамо» Мх
Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что комитет рассмотрит неподобающее поведение представителей и футболистов «Локомотива» в матче 9-го тура Мир РПЛ с махачкалинским «Динамо» (1:1).
Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
20 сентября 2025, суббота. 19:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
1 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Бакаев – 54' 1:1 Миро – 90+5'
Удаления: нет / Бакаев – 65'
«КДК рассмотрит неподобающее поведение футбольного клуба «Локомотив» в матче с «Динамо» Махачкала: предупреждение пяти футболистов, одного официального лица клуба и удаление одного футболиста в составе одной команды», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.
На 65-й минуте игры с поля был удалён нападающий «Локомотива» Зелимхан Бакаев, получив вторую жёлтую карточку.
