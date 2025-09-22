КДК РФС накажет «Локомотив» за неподобающее поведение в матче с «Динамо» Мх

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что комитет рассмотрит неподобающее поведение представителей и футболистов «Локомотива» в матче 9-го тура Мир РПЛ с махачкалинским «Динамо» (1:1).

«КДК рассмотрит неподобающее поведение футбольного клуба «Локомотив» в матче с «Динамо» Махачкала: предупреждение пяти футболистов, одного официального лица клуба и удаление одного футболиста в составе одной команды», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

На 65-й минуте игры с поля был удалён нападающий «Локомотива» Зелимхан Бакаев, получив вторую жёлтую карточку.