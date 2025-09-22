Скидки
Сочи — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Главная Футбол Новости

В КДК считают оскорбительным баннер фанатов «Зенита» в адрес министра спорта РФ Дегтярёва

Комментарии

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет считает оскорбительным баннер фанатов «Зенита» в адрес министра спорта РФ Михаила Дегтярёва.

Fonbet Кубок России . Группа A. 4-й тур
17 сентября 2025, среда. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Ахмат
Грозный
1:0 Соболев – 43'     2:0 Соболев – 59'     2:1 Гандри – 73'    

«КДК рассмотрит демонстрирование болельщиками «Зенита» несогласованного баннера оскорбительного характера в кубковом матче с «Ахматом», а также скандирование ненормативной лексики и оскорбительных выражений», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Болельщики «Зенита» вывесили баннер, адресованный Дегтярёву, во время матча 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ахматом» (2:1).

