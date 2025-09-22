В КДК считают оскорбительным баннер фанатов «Зенита» в адрес министра спорта РФ Дегтярёва
Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет считает оскорбительным баннер фанатов «Зенита» в адрес министра спорта РФ Михаила Дегтярёва.
Fonbet Кубок России . Группа A. 4-й тур
17 сентября 2025, среда. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Ахмат
Грозный
1:0 Соболев – 43' 2:0 Соболев – 59' 2:1 Гандри – 73'
«КДК рассмотрит демонстрирование болельщиками «Зенита» несогласованного баннера оскорбительного характера в кубковом матче с «Ахматом», а также скандирование ненормативной лексики и оскорбительных выражений», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.
Болельщики «Зенита» вывесили баннер, адресованный Дегтярёву, во время матча 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ахматом» (2:1).
