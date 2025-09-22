В КДК считают оскорбительным баннер фанатов «Зенита» в адрес министра спорта РФ Дегтярёва

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет считает оскорбительным баннер фанатов «Зенита» в адрес министра спорта РФ Михаила Дегтярёва.

«КДК рассмотрит демонстрирование болельщиками «Зенита» несогласованного баннера оскорбительного характера в кубковом матче с «Ахматом», а также скандирование ненормативной лексики и оскорбительных выражений», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Болельщики «Зенита» вывесили баннер, адресованный Дегтярёву, во время матча 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ахматом» (2:1).