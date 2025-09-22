Скидки
Сочи — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Игрок «Спартака» Дмитриев: «Крылья» уже не те, в которых я был

Игрок «Спартака» Дмитриев: «Крылья» уже не те, в которых я был
Комментарии

Полузащитник московского «Спартака» Игорь Дмитриев прокомментировал победу своей команды в матче 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов» (2:1). Ранее футболист выступал в составе клуба из Самары.

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Крылья Советов
Самара
0:1 Игнатенко – 6'     1:1 Угальде – 52'     2:1 Угальде – 70'    

«Крылья» уже другие, не те, в которых я был. Матч был тяжёлым, тем более мы пропустили на первых минутах. Мы показали хорошую командную игру, поэтому и получилось выиграть. Как мне играть на новой позиции? Без разницы, главное — играть. Мы проигрывали, поэтому я не был чистым левым защитником. Играл чуть выше, как обычно. Долго привыкать не пришлось», — приводит слова Дмитриева Metaratings.

