Игрок «Спартака» Дмитриев: «Крылья» уже не те, в которых я был

Полузащитник московского «Спартака» Игорь Дмитриев прокомментировал победу своей команды в матче 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов» (2:1). Ранее футболист выступал в составе клуба из Самары.

«Крылья» уже другие, не те, в которых я был. Матч был тяжёлым, тем более мы пропустили на первых минутах. Мы показали хорошую командную игру, поэтому и получилось выиграть. Как мне играть на новой позиции? Без разницы, главное — играть. Мы проигрывали, поэтому я не был чистым левым защитником. Играл чуть выше, как обычно. Долго привыкать не пришлось», — приводит слова Дмитриева Metaratings.