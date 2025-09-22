Тренер ЦСКА Крамаренко приглашён на заседание КДК РФС за агрессивное поведение

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет рассмотрит удаление тренера вратарей ЦСКА Дмитрия Крамаренко в матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Балтикой» (1:1, 9:10 пен.). На 75‑й минуте главный арбитр встречи после просмотра VAR отменил гол калининградцев. После этого он показал красную карточку тренеру вратарей ЦСКА Крамаренко, который высказывал претензии судейской бригаде.

«КДК рассмотрит удаление тренера по работе с вратарями ЦСКА Крамаренко за агрессивное поведение в матче с «Балтикой». Он приглашён на заседание», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.