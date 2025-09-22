Скидки
Сочи — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Тренер ЦСКА Крамаренко приглашён на заседание КДК РФС за агрессивное поведение

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет рассмотрит удаление тренера вратарей ЦСКА Дмитрия Крамаренко в матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Балтикой» (1:1, 9:10 пен.). На 75‑й минуте главный арбитр встречи после просмотра VAR отменил гол калининградцев. После этого он показал красную карточку тренеру вратарей ЦСКА Крамаренко, который высказывал претензии судейской бригаде.

Fonbet Кубок России . Группа D. 4-й тур
18 сентября 2025, четверг. 18:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
9 : 10
Балтика
Калининград
1:0 Мусаев – 38'     1:1 Степанов – 90+3'    

«КДК рассмотрит удаление тренера по работе с вратарями ЦСКА Крамаренко за агрессивное поведение в матче с «Балтикой». Он приглашён на заседание», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

