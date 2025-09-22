Михаил Боярский: «Зенит» продолжит раскручивать чемпионский маховик

Советский и российский актёр театра, кино, телевидения, певец и музыкант Михаил Боярский высказался по итогам центрального матча 9-го тура Мир РПЛ между «Краснодаром» и «Зенитом» (0:2). Боярский — болельщик сине-бело-голубых.

«Зенит» в центральном матче тура обыграл действующего чемпиона. Думаю, что в дальнейшем «Зенит» этот чемпионский маховик продолжит раскручивать. Потому что при таком «допинге», который получила команда в виде победы, она станет намного увереннее в себе и в своём тренере. В этом значимость прошедшей игры. Думаю, что «Зенит» результатом этого матча создал себе задел, позволяющий ему претендовать на титул», — приводит слова Боярского ТАСС.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 19 очков. На втором месте расположилась «Балтика» (17), тройку лидеров замыкает «Локомотив» (17). «Зенит» — четвёртый (16).