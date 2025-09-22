Экс-игрок «Лозанны» Тайво: Фабио Челестини — топ-тренер для России

Бывший футболист «Лозанны» Тайе Тайво высказался о потенциале главного тренера московского ПФК ЦСКА Фабио Челестини. Ранее игрок и специалист пересекались в швейцарском клубе. Тайво назвал Челестини топ-тренером для чемпионата России, но призвал дать ему время для адаптации.

«Я читал в новостях, что Фабио Челестини возглавил ЦСКА. Ему надо дать время. Когда новый иностранный тренер приезжает в Россию, ему нужно время для адаптации. Это очень важно. Это топ-тренер для России. Он может хорошо помочь ЦСКА, если ему дать время», — сказал Тайво в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.