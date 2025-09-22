Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сочи — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гари Невилл: мне нравится «Арсенал», но команде нужно отпустить тормоза

Гари Невилл: мне нравится «Арсенал», но команде нужно отпустить тормоза
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник и капитан «Манчестер Юнайтед», а ныне футбольный эксперт Гари Невилл поделился мнением о решениях главного тренера «Арсенала» Микеля Артеты в матче 5-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (1:1).

Англия — Премьер-лига . 5-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
1 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Холанд – 9'     1:1 Мартинелли – 90+3'    

«Моя история с «Арсеналом» заключалась в том, что я думал: «Будет ли он рисковать? Будет ли он посылать своим игрокам сигнал, что я иду на риск, что я верю в вас?» И, когда появился состав команды, я увидел, что в нём есть Леандро Троссард, который является очень хорошим игроком, и Микель Мерино.

Я говорю об этом, наверное, уже пару недель: я не буду смотреть на то, что говорит тренер, буду смотреть на то, что он делает. Его действия и его действия в перерыве были действиями тренера, который, по-моему, ошибся, потому что если вы делаете две замены в перерыве, то всё идёт не по плану. Вы знаете, что игроки, с которыми вы начали матч, не смогут выиграть его при любых обстоятельствах, особенно когда они пропускают гол. Таким образом, вы упустили 45 минут в важном матче.

Вы, наверное, оглядываетесь на эту игру, анализируете её и думаете: а не стоило ли с самого начала выпустить Эзе? А не стоило ли выпустить Мартинелли на левом фланге? Я понимаю, почему Сака не вышел в стартовом составе, мы все это понимаем, но игра могла бы быть более атакующей, чем она была, а она таковой не была. И снова, как и на «Энфилде», атакующие замены происходят только тогда, когда команда проигрывает, а это неправильно.

В футбольном клубе «Арсенал» вы делаете атакующие ходы при счёте 0:0, чтобы дать себе лучший шанс пойти и оказать влияние, но также это посылает вашим игрокам сигнал, что я верю в вас, вы выйдете на поле и выиграете для меня эту игру. Вот в этом я сомневаюсь по поводу «Арсенала», и эти сомнения не исчезнут, пока кто-нибудь не докажет, что я не прав. Мне нравится эта команда, она хорошая. Мне нравится смотреть, как она играет, но ей нужно отпустить тормоза», — приводит слова Невилла Sky Sports.

Материалы по теме
Каррагер раскритиковал тренера «Арсенала» Артету за решения в важных матчах
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android