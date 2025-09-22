Скидки
Сочи — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Муту: в «Фиорентине» Кокорина приняли как родного, все думали, что это большой талант

Аудио-версия:
Комментарии

Бывший форвард «Фиорентины» и сборной Румынии Адриан Муту высказался о российском экс-нападающем «фиалок» Александре Кокорине, ныне выступающем за «Арис» из Лимасола.

— Что можете сказать об Александре Кокорине, который недавно играл за «Фиорентину»?
— Очень талантливый игрок. Его приняли как родного. Когда он приехал в «Фиорентину», все думали, что это большой талант. И я тоже считаю, что это большой талант. Почему у него не получилось заиграть в Италии? Это знает только сам Кокорин, — приводит слова Муту Sport24.

Кокорин выступает в составе «Ариса» с лета 2022 года, когда он перешёл в кипрский клуб из «Фиорентины» на правах аренды. Летом 2024 года российский нападающий присоединился к команде в качестве свободного агента. В составе «Фиорентины» Кокорин провёл 12 матчей.

