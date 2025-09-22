Скидки
Футбол Новости

Форвард «Крыльев» Игнатенко: защитники «Краснодара» напрягали больше, чем у «Спартака»

Форвард «Крыльев» Игнатенко: защитники «Краснодара» напрягали больше, чем у «Спартака»
Комментарии

19-летний нападающий «Крыльев Советов» Владимир Игнатенко рассказал о своей адаптации на уровне Мир Российской Премьер-Лиги. Молодой футболист признался, что играть против защитников «Краснодара» было сложнее, чем против обороны «Спартака».

«С каждым матчем всё больше адаптируюсь в РПЛ. Играю против качественных защитников. Конечно, тяжело, но стараюсь выжимать максимум. Как получается — можете увидеть на поле. У «Краснодара» хорошие защитники. Они напрягли больше, чем защитники «Спартака». С Торменой и Жубалом было тяжело», — сказал Игнатенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Новости. Футбол
