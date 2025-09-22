Скидки
Сочи — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Главная Футбол Новости

В социальных сетях появились итоги «Золотого мяча» — 2025

В социальных сетях появились итоги «Золотого мяча» — 2025
Известный журналист Пабло Жиральт опубликовал в социальной сети X итоги голосования «Золотого мяча» — 2025. Как сообщает инсайдер, награду получит вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль. Второе место занял крайний нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле.

Фото: Страница Пабло Жиральта в соцсети X

Напомним, 69-я ежегодная церемония вручения наград лучшим футболистам мира, организованная журналом France Football, состоится сегодня, 22 сентября. Мероприятие пройдёт в парижском театре Шатле. Начало — в 22:00 мск.

Четвёртый раз в истории награда будет вручаться по итогам сезона (с 1 августа 2024 по 13 июля 2025 года), а не календарного года. В самом голосовании приняли участие спортивные журналисты из стран актуального топ-100 рейтинга ФИФА.

