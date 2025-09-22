«Чемпионат» создал новый формат социального проекта для детей. В рамках акции «Открывая спорт» воспитанники детских домов и интернатов попробовали себя в роли болбоев.

Фото: «Чемпионат»

20-21 сентября 2025 года «Чемпионат» (входит в Rambler&Co) совместно с АНО «Игра твоей мечты» организовали поездку детей из Медновской санаторной школы-интерната и Майкопского СУВУ из Адыгеи на Кубок Легенд.

В этот раз дети выступили в роли болбоев, которые подавали мячи и помогали футболистам разгонять атаки, что делало матчи турнира ещё зрелищнее. Ребята были в полном восторге от возможности напрямую взаимодействовать с легендами футбола и получать в свой адрес слова благодарности за помощь.

Фото: «Чемпионат»

Вячеслав Опахин, главный редактор спортивного портала «Чемпионат»: «Я рад, что наш проект продолжает развиваться. С каждым разом мы охватываем всё больше новых детских домов. Молодое поколение — это наше будущее. Нам всем следует оставаться неравнодушными и помогать каждому, кто в этом нуждается».

Антон Стременовский, директор АНО «Игра твоей мечты»: «Здорово, что наш проект с «Чемпионатом» активно развивается и у нас появляются возможности предлагать детям разные форматы участия в спортивных мероприятиях и вовлекать ребят из разных регионов. Это позволяет расширить их кругозор, мотивирует заниматься спортом, лучше учиться, чтобы попасть в число счастливчиков, которых ждёт увлекательное путешествие. Особенно такие мероприятия идут на пользу сложным подросткам, таким как ребята из Майкопской специальной школы-интерната, позволяя им быстрее социализироваться и находиться в кругу друзей и волонтёров».