«Уже надоело». Погребняк предложил вручать «Золотой мяч» раз в два или четыре года

Бывший российский нападающий Павел Погребняк предложил вручать «Золотой мяч» раз в два или четыре года. Церемония вручения наград лучшим футболистам мира, организованная журналом France Football, состоится сегодня, 22 сентября. Мероприятие пройдёт в парижском театре Шатле. Начало — в 22:00 мск.

«Дембеле и Рафинья — не такие фееричные личности, как Месси, Роналду или тот же Модрич. Очевидного фаворита на «Золотой мяч» нет. Мне вообще кажется, что вручение каждый год уже надоело. Награда раздаётся даже игрокам, которые могут выдать только один хороший сезон, то есть футболистам без стабильности. Может, вручать «Золотой мяч» раз в два или четыре года? Для меня нет главного претендента на «Золотой мяч». Я никого не выделяю», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.