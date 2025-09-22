Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сочи — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Аршавин правильно сказал». Погребняк высказался о победе «Зенита» над «Краснодаром»

«Аршавин правильно сказал». Погребняк высказался о победе «Зенита» над «Краснодаром»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» Павел Погребняк высказался по итогам матча 9-го тура Мир РПЛ между сине-бело-голубыми и «Краснодаром» (2:0).

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 60'     0:2 Энрике – 88'    

«Очевидно, что победа над «Краснодаром» для «Зенита» очень важна с точки зрения турнирной таблицы. Отрыв до трёх очков сокращён, одна победа — ты первый. Мы знаем, как «Зенит» любит играть такие важные матчи. Опыт на стороне петербуржцев. Борьба только начинается. Аршавин правильно сказал, что фаворита в борьбе за чемпионство пока нет», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 19 очков. На втором месте расположилась «Балтика» (17), тройку лидеров замыкает «Локомотив» (17).

Материалы по теме
Андрей Аршавин: на сегодня фаворита в РПЛ нет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android