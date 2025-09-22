«Аршавин правильно сказал». Погребняк высказался о победе «Зенита» над «Краснодаром»

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» Павел Погребняк высказался по итогам матча 9-го тура Мир РПЛ между сине-бело-голубыми и «Краснодаром» (2:0).

«Очевидно, что победа над «Краснодаром» для «Зенита» очень важна с точки зрения турнирной таблицы. Отрыв до трёх очков сокращён, одна победа — ты первый. Мы знаем, как «Зенит» любит играть такие важные матчи. Опыт на стороне петербуржцев. Борьба только начинается. Аршавин правильно сказал, что фаворита в борьбе за чемпионство пока нет», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 19 очков. На втором месте расположилась «Балтика» (17), тройку лидеров замыкает «Локомотив» (17).