Главная Футбол Новости

Невилл: несмотря на все потраченные деньги, «Челси» по-прежнему выглядит слабо в нападении

Комментарии

Бывший защитник и капитан «Манчестер Юнайтед», а ныне футбольный эксперт Гари Невилл поделился мнением о нападении лондонского «Челси».

«Челси» по-прежнему выглядит слабо в нападении. Несмотря на все потраченные деньги, и я знаю, что у них есть хорошие игроки, у них есть Лиам Делап и Жоао Педро, который является хорошим игроком. Но они всё ещё не на том уровне и не идут в сравнение с Холандом, Исаком или даже Экитике», — приводит слова Невилла журналист Саймон Филлипс в соцсети Х.

На данный момент «Челси» находится на шестой строчке в турнирной таблице АПЛ. В активе клуба восемь очков. В следующем туре лондонцы 27 сентября сыграют на своём поле с клубом «Брайтон энд Хоув Альбион».

