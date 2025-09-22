Скидки
Сочи — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
19:00 Мск
Посол Аргентины в РФ назвал лучшего соотечественника из РПЛ

Посол Аргентины в РФ назвал лучшего соотечественника из РПЛ
Посол Аргентины в России Энрике Игнасио Феррер Виейра заявил, что считает футболиста «Спартака» Эсекьеля Барко лучшим среди соотечественников, выступающих в Мир Российской Премьер-Лиге. Барко присоединился к красно-белым в 2024 году. В нынешнем сезоне аргентинец провёл 10 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал одну результативную передачу.

«Лучший аргентинец в РПЛ прямо сейчас — это Барко. Видел, как он играл за «Ривер Плейт». Говорят, сейчас он один из лучших в вашей лиге», — приводит слова Виейра «РИА Новости Спорт».

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 19 очков. На втором месте расположилась «Балтика» (17), тройку лидеров замыкает «Локомотив» (17). «Спартак» — шестой (15).

