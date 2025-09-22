Скидки
Сочи — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Игрок «Крыльев» Баньяц: российский футбол не изменился — много бега и сильные футболисты

Игрок «Крыльев» Баньяц: российский футбол не изменился — много бега и сильные футболисты
Комментарии

Сербский полузащитник «Крыльев Советов» Михайло Баньяц высказался об уровне российского футбола после возвращения в Мир РПЛ.

«Российский футбол почти не изменился за время моего отсутствия. Такая же силовая игра, много бега и сильные футболисты», — сказал Баньяц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Баньяц выступал за «Краснодар» с июля 2022 года, на его счету 65 матчей за команду, три гола и семь результативных передач. Минувший сезон серб провёл в аренде в «ТСЦ Бачка Топола».

Баньяц стал игроком «Крыльев» в минувшее трансферное окно. Соглашение самарцев с 25-летним футболистом рассчитано до конца сезона-2027/2028.

