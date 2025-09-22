Скидки
Мостовой: выбор обладателя «Золотого мяча» — 2025 — самый сложный за 20 лет

Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящей церемонии вручения «Золотого мяча» — 2025.

«Думаю, выбор обладателя «Золотого мяча» будет одним из самых тяжёлых за последние 20 лет. Нет однозначного фаворита и даже тройки главных претендентов. Два месяца назад из Парижа кричали, что выиграет Витинья. Есть 10 человек, но из них никто не дотягивает до уровня Роналду и Месси, которые на протяжении 15 лет творили магию и историю. Будет непросто выбрать лучшего игрока. У меня нет вариантов, кто выиграет «Золотой мяч».

В прошлом году все знали и хотели, чтобы награду забрал Винисиус, который пять лет разрывал Лигу чемпионов, а в итоге отдали Родри. Здесь бесполезно гадать — кому дадут, тому дадут. Годы летят — Салаху, например, уже за 30. Левандовски пачками забивает каждый год, а он вроде даже ни разу в тройке не был. Кейн сколько лет бомбил и тоже никогда не был претендентом», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

