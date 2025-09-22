Скидки
Сочи — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Умер победитель Первой лиги чемпионата СССР Сергей Арсланов

Умер победитель Первой лиги чемпионата СССР Сергей Арсланов
Комментарии

Пресс-служба Федерации футбола Узбекистана выразила соболезнования в связи со смертью победителя Первой лиги чемпионата СССР по футболу в составе «Памира» Сергея Арсланова, тренировавшего футбольный клуб «Бунёдкор».

«Выражаем соболезнования в связи со смертью Сергея Арсланова, работавшего тренером молодёжной сборной страны, а в последние годы тренировавшего клуб «Бунёдкор», — говорится в заявлении пресс-службы федерации в телеграм-канале.

Арсланов выступал на позиции защитника за «Памир» в конце 80-х. В составе клуба стал победителем Первой лиги чемпионата СССР 1988 года. Также Арсланов играл за российские «СКА-Хабаровск» и краснодарскую «Кубань», а также «Навбахор» и «Кызылкум» из Узбекистана.

