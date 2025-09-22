Ни Ямаль, ни Дембеле всё ещё не знают, кто получит «Золотой мяч» — журналистка COPE

Футболисты «Барселоны» и «ПСЖ» Ламин Ямаль и Усман Дембеле пока что не знают, кто выиграет «Золотой мяч» — 2025, сообщает журналистка издания COPE Хелена Кондис Эдо в социальной сети X. Ранее появилась информация, что обладателем награды станет Ямаль.

69-я ежегодная церемония вручения наград лучшим футболистам мира, организованная журналом France Football, состоится сегодня, 22 сентября. Мероприятие пройдёт в парижском театре Шатле. Начало — в 22:00 мск.

Четвёртый раз в истории награда будет вручаться по итогам сезона (с 1 августа 2024 по 13 июля 2025 года), а не календарного года. В самом голосовании приняли участие спортивные журналисты из стран актуального топ-100 рейтинга ФИФА.