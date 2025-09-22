Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сочи — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Непомнящий раскрыл, как на «Спартак» повлияет дисквалификация Станковича

Непомнящий раскрыл, как на «Спартак» повлияет дисквалификация Станковича
Аудио-версия:
Комментарии

Известный отечественный тренер Валерий Непомнящий объяснил, как на московский «Спартак» повлияет дисквалификация главного тренера Деяна Станковича. Он считает, что отсутствие сербского специалиста на бровке пойдёт команде на пользу.

«Я могу сказать, что «Спартак» – это сверхэмоциональная команда, начиная с главного тренера и заканчивая всеми игроками. У Деяна Станковича на подсознательном уровне происходит некая связь с футболистами. Вот эти эмоции часто не помогают «Спартаку». Они начинают играть очень напряжённо. Красно-белые выглядят зажатыми. Пропущенные голы их зажимают ещё больше, и они просто не справляются со своими эмоциями. А когда «Спартак» забивает и начинает играть свободно, он может победить любую команду. Я уже неоднократно говорил, что «Спартак» не уступает ни «Краснодару», ни «Зениту», ни ЦСКА по качеству игроков. В вопросе дисциплины они однозначно проигрывают.

Я считаю, что дисквалификация Станковича пойдёт на руку «Спартаку». Команда выправит положение за эти четыре игры без главного тренера на бровке. Это точно принесёт «Спартаку» пользу. Красно-белые по своему потенциалу должны быть в тройке лидеров нашего чемпионата», — приводит слова Непомнящего «Советский спорт».

Материалы по теме
«Спартак» был ужасен — и Станкович психанул с заменами. Камбэк имени Угальде! Видео
«Спартак» был ужасен — и Станкович психанул с заменами. Камбэк имени Угальде! Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android