Непомнящий раскрыл, как на «Спартак» повлияет дисквалификация Станковича

Известный отечественный тренер Валерий Непомнящий объяснил, как на московский «Спартак» повлияет дисквалификация главного тренера Деяна Станковича. Он считает, что отсутствие сербского специалиста на бровке пойдёт команде на пользу.

«Я могу сказать, что «Спартак» – это сверхэмоциональная команда, начиная с главного тренера и заканчивая всеми игроками. У Деяна Станковича на подсознательном уровне происходит некая связь с футболистами. Вот эти эмоции часто не помогают «Спартаку». Они начинают играть очень напряжённо. Красно-белые выглядят зажатыми. Пропущенные голы их зажимают ещё больше, и они просто не справляются со своими эмоциями. А когда «Спартак» забивает и начинает играть свободно, он может победить любую команду. Я уже неоднократно говорил, что «Спартак» не уступает ни «Краснодару», ни «Зениту», ни ЦСКА по качеству игроков. В вопросе дисциплины они однозначно проигрывают.

Я считаю, что дисквалификация Станковича пойдёт на руку «Спартаку». Команда выправит положение за эти четыре игры без главного тренера на бровке. Это точно принесёт «Спартаку» пользу. Красно-белые по своему потенциалу должны быть в тройке лидеров нашего чемпионата», — приводит слова Непомнящего «Советский спорт».