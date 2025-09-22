В матче «Краснодар» — «Зенит» одновременно на поле играли 10 бразильцев. Это рекорд РПЛ

В матче «Краснодар» — «Зенит» был установлен новый рекорд чемпионата России по футболу. Так, на поле одновременно находились сразу 10 футболистов из Бразилии. Это рекордное число легионеров из одной страны в составах обеих команд за всю историю Мир Российской Премьер-Лиги, сообщает телеграм-канал «Цифроскоп».

В составе «Краснодара» вышли на поле четверо представителей Бразилии: Жубал, Витор Тормена, Дуглас Аугусто, Виктор Са. За «Зенит» сыграли шестеро бразильцев: Густаво Мантуан, Нино, Дуглас Сантос, Вендел, Педро, Луис Энрике.

Стоит отметить, что предыдущий рекорд по числу легионеров одной нации в матче РПЛ был установлен в 2001 году. Тогда в игре «Ростсельмаш» – «Черноморец» в стартовых составах вышли сразу девять украинцев.