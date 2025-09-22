Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сочи — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В матче «Краснодар» — «Зенит» одновременно на поле играли 10 бразильцев. Это рекорд РПЛ

В матче «Краснодар» — «Зенит» одновременно на поле играли 10 бразильцев. Это рекорд РПЛ
Комментарии

В матче «Краснодар» — «Зенит» был установлен новый рекорд чемпионата России по футболу. Так, на поле одновременно находились сразу 10 футболистов из Бразилии. Это рекордное число легионеров из одной страны в составах обеих команд за всю историю Мир Российской Премьер-Лиги, сообщает телеграм-канал «Цифроскоп».

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 60'     0:2 Энрике – 88'    

В составе «Краснодара» вышли на поле четверо представителей Бразилии: Жубал, Витор Тормена, Дуглас Аугусто, Виктор Са. За «Зенит» сыграли шестеро бразильцев: Густаво Мантуан, Нино, Дуглас Сантос, Вендел, Педро, Луис Энрике.

Стоит отметить, что предыдущий рекорд по числу легионеров одной нации в матче РПЛ был установлен в 2001 году. Тогда в игре «Ростсельмаш» – «Черноморец» в стартовых составах вышли сразу девять украинцев.

Материалы по теме
Михаил Боярский: «Зенит» продолжит раскручивать чемпионский маховик
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android