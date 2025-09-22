Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сочи — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Балтики» Филин ответил, обсуждают ли в команде борьбу за медали в РПЛ

Защитник «Балтики» Филин ответил, обсуждают ли в команде борьбу за медали в РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Футболист калининградской «Балтики» Александр Филин ответил, обсуждают ли в команде борьбу за медали в Мир Российской Премьер-Лиге этого сезона. По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 19 очков. На втором месте расположилась «Балтика» (17), тройку лидеров замыкает «Локомотив» (17).

«Нет, рано ещё об этом говорить. Мы очень плодотворно поработали в предсезонку и в начале сезона. И собираемся продолжать добиваться успехов. Но о том, что будет в конце чемпионата, о борьбе за медали пока не думаем. Просто ставим на каждый следующий матч цель по набору очков, чтобы двигаться дальше. Каких-то супермечтаний и розовых очков у нас нет», — приводят слова Филина «Известия».

Отметим, что в прошлом сезоне «Балтика» выступала в Лиге Pari.

Материалы по теме
Игрок «Балтики» Филин: вдруг Россию допустят до еврокубков через год, и мы сыграем там
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android