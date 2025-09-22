Скидки
Сочи — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Экс-футболист «ПСЖ» раскрыл, как во Франции относятся к Матвею Сафонову

Экс-футболист «ПСЖ» раскрыл, как во Франции относятся к Матвею Сафонову
Комментарии

Бывший нападающий французского «ПСЖ» Гийом Оаро высказался о российском вратаре парижского клуба Матвее Сафонове. В частности, он раскрыл, как во Франции относятся к голкиперу.

«Луис Энрике сказал, что у него отличный менталитет и что он в порядке. Это неудивительно. У русских всегда всё было хорошо с точки зрения менталитета. Но сегодня в «ПСЖ» играет вратарь сборной Франции, который недавно появился в клубе – Люка Шевалье. Конкурировать с этим футболистом будет тяжело. Но в любом случае на данный момент Сафонов находится в Париже, он очень нравится всем болельщикам. Он классный парень, я уверен», – приводит слова Оаро «Советский спорт».

