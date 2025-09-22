Скидки
Сочи — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
В «Ахмате» не исключили возвращение Далера Кузяева в клуб

В «Ахмате» не исключили возвращение Далера Кузяева в клуб
Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров не исключает возможного возвращения полузащитника Далера Кузяева в грозненский клуб. Сейчас игрок находится в статусе свободного агента после ухода из французского «Гавра» по истечении срока контракта.

«Далер Кузяев начинал свою футбольную карьеру в «Ахмате». Если у него будет желание продолжить и, возможно, завершить её здесь же, мы будем только рады. Пока мы не связывались, но сторона футболиста и сам Далер знают нашу позицию: если у них будет желание, мы — за», — сказал Ахмед Айдамиров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

