Сочи — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Главная Футбол Новости

Игрок «Крыльев» Игнатенко: могу сразу сказать — звёздной болезни у меня не будет

Комментарии

19-летний нападающий «Крыльев Советов» Владимир Игнатенко заявил, что ему не грозит звёздная болезнь после старта выступлений на уровне Мир Российской Премьер-Лиги. Футболист признался, что не обращает внимания на разговоры в прессе и соцсетях.

«У меня не сносит крышу после старта в РПЛ. Я это могу сразу сказать. Спокойно двигаюсь в том же направлении. Никаких звёздных болезней не будет. Всё нормально. Я стараюсь не сильно обращать внимание на СМИ и то, что там про меня говорят. Стараюсь прибавлять в каждом матче», — сказал Владимир Игнатенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

