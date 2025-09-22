Владимир Игнатенко: слежу за нападающими с качествами, как у меня — например, Холанд

19-летний нападающий «Крыльев Советов» Владимир Игнатенко рассказал, за какими нападающими следит в европейском футболе. Он выделил Эрлинга Холанда из «Манчестер Сити» и Виктора Дьёкереша из лондонского «Арсенала».

«Не сказал бы, что я на кого-то ориентируюсь в европейском футболе из нападающих. Слежу в целом за нападающими с такими же качествами, как у меня — например, Дьёкереш и Холанд», — сказал Владимир Игнатенко в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В текущем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги Игнатенко провёл шесть матчей и записал на свой счёт три забитых мяча.