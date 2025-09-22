Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сочи — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Владимир Игнатенко: слежу за нападающими с качествами, как у меня — например, Холанд

Владимир Игнатенко: слежу за нападающими с качествами, как у меня — например, Холанд
Комментарии

19-летний нападающий «Крыльев Советов» Владимир Игнатенко рассказал, за какими нападающими следит в европейском футболе. Он выделил Эрлинга Холанда из «Манчестер Сити» и Виктора Дьёкереша из лондонского «Арсенала».

«Не сказал бы, что я на кого-то ориентируюсь в европейском футболе из нападающих. Слежу в целом за нападающими с такими же качествами, как у меня — например, Дьёкереш и Холанд», — сказал Владимир Игнатенко в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В текущем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги Игнатенко провёл шесть матчей и записал на свой счёт три забитых мяча.

Материалы по теме
Игрок «Крыльев» Игнатенко: могу сразу сказать — звёздной болезни у меня не будет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android