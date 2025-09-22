Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сочи — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рой Кин: Артета должен быть более критичен и сказать, что ждёт от «Арсенала» большего

Рой Кин: Артета должен быть более критичен и сказать, что ждёт от «Арсенала» большего
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Ирландии, а ныне футбольный эксперт Рой Кин высказался о главном тренере «Арсенала» Микеле Артете.

«Когда я смотрю на Артету, мне кажется, что его настрой такой: «Давайте постараемся не проиграть сегодня». Но из-за уровня других команд, а речь идёт о «Ливерпуле» и «Манчестер Сити» за последние несколько лет, этого будет недостаточно. Слишком много ничьих не приведут вас быстро к цели, особенно когда «Ливерпуль» устанавливает такие высокие стандарты, как и «Манчестер Сити» в течение нескольких лет. Им нужно изменить такое мышление.

Артета каждую неделю говорит, что гордится своей командой. Мне бы хотелось, чтобы он однажды вышел и сказал: «Нет, я жду от своих игроков большего. Мы — «Арсенал», у нас большой состав, мы потратили целое состояние, мы идем вперёд». Вместо того чтобы каждую неделю говорить: «Я горжусь этим и тем».

Он должен быть немного более критичным и сказать, что нам нужно что-то ещё, чтобы выиграть титул чемпиона. Иначе в конце сезона мы будем сидеть здесь, а они будут вторыми. Но они были вторыми последние три года», — приводит слова Кина Sky Sports.

Материалы по теме
Гари Невилл: мне нравится «Арсенал», но команде нужно отпустить тормоза
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android