В РФС заявили, что исполком УЕФА не обсуждал возвращение России на международную арену

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов заявил, что УЕФА не обсуждал на исполкоме возвращение российских команд на турниры. Ранее в СМИ появилась информация, что на последнем исполкоме УЕФА в Тиране 11 сентября обсуждался вопрос допуска России к турнирам.

«На исполкоме УЕФА ничего не было. УЕФА в рамках нашего с ними диалога этот вопрос постоянно рассматривает и обсуждает. Но какого-то формализованного голосования пока нет. Тем не менее мы видим, что всё большее количество стран в рамках коммуникации позитивно относятся к возвращению России на международную арену», — приводит слова Митрофанова ТАСС.

Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за специальной военной операции на Украине.