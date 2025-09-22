Скидки
Сочи — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

В РФС заявили, что исполком УЕФА не обсуждал возвращение России на международную арену

В РФС заявили, что исполком УЕФА не обсуждал возвращение России на международную арену
Аудио-версия:
Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов заявил, что УЕФА не обсуждал на исполкоме возвращение российских команд на турниры. Ранее в СМИ появилась информация, что на последнем исполкоме УЕФА в Тиране 11 сентября обсуждался вопрос допуска России к турнирам.

«На исполкоме УЕФА ничего не было. УЕФА в рамках нашего с ними диалога этот вопрос постоянно рассматривает и обсуждает. Но какого-то формализованного голосования пока нет. Тем не менее мы видим, что всё большее количество стран в рамках коммуникации позитивно относятся к возвращению России на международную арену», — приводит слова Митрофанова ТАСС.

Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за специальной военной операции на Украине.

