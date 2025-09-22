Моуринью хочет пригласить Карима Бензема в «Бенфику» — Конур

37-летний нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема может продолжить карьеру в португальской «Бенфике», сообщает Goal со ссылкой на журналиста Экрема Конура.

По информации источника, новый главный тренер лиссабонцев Жозе Моуринью лично хочет пригласить Бензема в клуб. Отмечается, что игроку придётся согласиться на снижение зарплаты, чтобы переход состоялся. Также сообщается, что «Бенфике» придётся заплатить от € 5 до € 7 млн, чтобы осуществить трансфер зимой.

Ранее нападающий выступал под руководством Моуринью в «Реале». Действующий контракт Бензема с «Аль-Иттихадом» рассчитан до лета 2026 года. По данным СМИ, зарплата француза составляет € 100 млн в год. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 7 млн.