Сочи — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
19:00 Мск
Матч-центр:
Боярский — о победе «Зенита» над «Краснодаром»: обыграли лидера РПЛ с весомым счётом

Комментарии

Советский и российский актёр театра, кино, телевидения, певец и музыкант Михаил Боярский назвал значимой победу «Зенита» над «Краснодаром» (2:0) в матче 9-го тура Мир РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 60'     0:2 Энрике – 88'    

«Эта победа — серьёзный стимул и для игроков, и для тренерского состава, и для болельщиков, которые немножко загрустили в связи с не очень удачным стартом. Да и сам по себе результат важен — всё-таки обыграли «Краснодар», лидера чемпионата, с таким весомым счётом», — приводит слова Боярского ТАСС.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 19 очков. На втором месте расположилась «Балтика» (17), тройку лидеров замыкает «Локомотив» (17). «Зенит» — четвёртый (16).

Михаил Боярский: «Зенит» продолжит раскручивать чемпионский маховик
