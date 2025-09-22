Уэйн Руни раскрыл, как компьютерные игры повлияли на результаты «Манчестер Юнайтед»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни рассказал, как компьютерные игры повлияли на атмосферу в раздевалке «красных дьяволов», которые выиграли АПЛ, Лигу чемпионов, внутренние кубки и Лигу Европы. Руни выступал за «Юнайтед» с 2004 по 2017 год.

«Знаете, во что мы играли? Не в FIFA. Это правда, я действительно считаю, что во многом наш успех в «Манчестер Юнайтед» был обусловлен игрой на PSP. Мы так больше общались. Мы играли в неё в самолёте, в командном автобусе. Играли пять на пять: я, Рио Фердинанд, Майкл Кэррик, Джон О’Ши, Уэс Браун. Игра называлась SOCOM, была на PSP. Армейская игра. Тебе нужно уметь коммуницировать, быть тактически подтянутым, нужно оживлять людей, когда их убивают, и я считаю, что это во многом способствовало нашему успеху.

Спросите любого из игроков, которые играли в то время, — это было потрясающе. И на самом деле то, как вы играли в эту игру, отражало то, как выступал тот или иной футболист. Настоящее безумие», — приводит слова Руни Video Games Chronicle.