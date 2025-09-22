Скидки
Сочи — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
19:00 Мск
Президент «Интера» оценил не самый удачный старт клуба в Серии А

Президент миланского «Интера» Джузеппе Маротта высказался о старте «нерадзурри» в нынешнем сезоне итальянской Серии А. После четырёх матчей чемпионата «Интер» набрал лишь шесть очков. Подопечные Кристиана Киву находятся на 10-м месте.

«Нам нужно набраться терпения. Мы всё ещё находимся в переходном периоде в чемпионате. Это всего лишь 4-й тур. Нам нужно сохранять спокойствие. Произошла смена тренера, и, естественно, могут возникнуть трудности, которых не было в последние годы. Мы убеждены, что культура упорного труда позволит нам вернуться туда, где мы по праву хотим быть», — приводит слова Маротты Football Italia.

