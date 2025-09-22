Скидки
Сочи — ПФК ЦСКА.
19:00 Мск
Мостовой: сейчас лидеры РПЛ движутся «тютелька в тютельку», так будет до конца сезона

Мостовой: сейчас лидеры РПЛ движутся «тютелька в тютельку», так будет до конца сезона
Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о чемпионской гонке в Мир РПЛ. По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 19 очков. На втором месте расположилась «Балтика» (17), тройку лидеров замыкает «Локомотив» (17).

«Скажу то, о чём говорил в прошлом году и позапрошлом. В начале этого сезона команды, которые наверху, так и будут оставаться на первых местах. «Зенит» как был, так и будет наверху до последних туров. Хорошо, что в последние годы возобновилась интрига в гонке за чемпионство.

Всё, что я предсказывал, сбывается. «Спартак» поднимется, «Динамо», ЦСКА, «Краснодар» и «Зенит». Сейчас можно смотреть на таблицу — за исключением «Балтики», которая выдала феноменальный старт сезона. Так будет до конца чемпионата. Тютелька в тютельку», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

