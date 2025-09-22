«Нормальная позиция». Ал. Мостовой отреагировал на недовольство Глушенкова в Краснодаре

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой отреагировал на недовольство полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова тем фактом, что его не признали лучшим футболистом матча 9-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром» (2:0).

— Многие футболисты показали хорошую игру. Смотрел матч в Санкт-Петербурге. Даже вставал вопрос, кого выбрали лучшим игроком матча. Мне Луис Энрике тоже понравился и Барриос, который выгрызал все мячи в середине поля. Глушенков — молодец, он отдал шикарную передачу на Луиса Энрике, а тот первым пасом вывел Максима ещё шикарнее. Эти два футболиста, конечно, отличились.

— Что думаете о ситуации с Глушенковым, который обиделся, что ему не дали награду лучшего игрока матча?

— Ничего не думаю. Нормальная эмоциональная позиция. Кстати, когда он забил гол, то тоже особо не радовался. Считаю, что это нормально. Футболист имеет право радоваться или не радоваться. Давайте не забывать, что иногда награду лучшему игроку матча дают люди, которые сами в футбол никогда не играли (смеётся). Я когда вижу такое, говорю: «Вы что, ребят?» — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.