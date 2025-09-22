Скидки
Сочи — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
19:00 Мск
«Краснодар» — самая возрастная команда в текущем сезоне РПЛ

Комментарии

«Краснодар» стал самой возрастной командой в нынешнем сезоне чемпионата России. Так, возраст состава «быков» в матче 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» составил 29 лет 30 дней. «Краснодар» стал первой командой в текущем сезоне, средний возраст которой превысил отметку в 29 лет, сообщает телеграм-канал «Цифроскоп».

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 60'     0:2 Энрике – 88'    

Ранее также стало известно, что в матче «Краснодар» — «Зенит» был установлен новый рекорд чемпионата России по футболу. Так, на поле одновременно находились сразу 10 футболистов из Бразилии. Это рекордное число легионеров из одной страны в составах обеих команд за всю историю Мир Российской Премьер-Лиги.

