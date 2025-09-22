Скидки
Сочи — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
19:00 Мск
Усман Дембеле посетит церемонию вручения «Золотого мяча» — 2025

Усман Дембеле посетит церемонию вручения «Золотого мяча» — 2025
Крайний нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Усман Дембеле посетит церемонию вручения «Золотого мяча» — 2025, сообщает испанское онлайн-издание Marca. Сегодня, 22 сентября, пройдёт матч 5-го тура французской Лиги 1 между парижанами и «Марселем». Дембеле пропустит игру из-за полученного ранее повреждения.

69-я ежегодная церемония вручения наград лучшим футболистам мира, организованная журналом France Football, состоится сегодня, 22 сентября. Мероприятие пройдёт в парижском театре Шатле. Начало — в 22:00 мск.

Ранее появилась информация, что «Золотой мяч» — 2025 будет вручён нападающему «Барселоны» Ламину Ямалю.

