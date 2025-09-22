«Прелести искусственного газона». Игрок «Динамо» Данил Глебов объяснил гол «Оренбурга»

Опорный полузащитник московского «Динамо» Данил Глебов высказался о прошедшем матче с «Оренбургом» (3:1) в рамках 9-го тура Мир РПЛ, а также объяснил пропущенный гол на 90+8-й минуте.

— Что получилось в игре с «Оренбургом», чем можете быть довольны?

— В первую очередь сзади сыграли внимательно, почти не дали создать опасных моментов у наших ворот. Когда привыкли к искусственному полю, стали мало ошибаться.

Пропущенный мяч на последней минуте — не расслабленность. Это, так скажем, прелести искусственного газона. Такой «сухарик» получился, Баха [Зайнутдинов] думал, что мяч докатится до вратаря. Он провёл отличную игру, выиграл всё вверху. Мы его поддержали после гола, он не хотел допустить такую ошибку, — приводит слова Глебова «Матч ТВ».