Сочи — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Прелести искусственного газона». Игрок «Динамо» Данил Глебов объяснил гол «Оренбурга»

Опорный полузащитник московского «Динамо» Данил Глебов высказался о прошедшем матче с «Оренбургом» (3:1) в рамках 9-го тура Мир РПЛ, а также объяснил пропущенный гол на 90+8-й минуте.

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Маухуб – 57'     0:2 Осипенко – 85'     0:3 Бабаев – 90+7'     1:3 Савельев – 90+9'    

— Что получилось в игре с «Оренбургом», чем можете быть довольны?
— В первую очередь сзади сыграли внимательно, почти не дали создать опасных моментов у наших ворот. Когда привыкли к искусственному полю, стали мало ошибаться.

Пропущенный мяч на последней минуте — не расслабленность. Это, так скажем, прелести искусственного газона. Такой «сухарик» получился, Баха [Зайнутдинов] думал, что мяч докатится до вратаря. Он провёл отличную игру, выиграл всё вверху. Мы его поддержали после гола, он не хотел допустить такую ошибку, — приводит слова Глебова «Матч ТВ».

