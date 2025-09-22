«Спартак» установил уникальный рекорд в истории чемпионата России
Московский «Спартак» установил необычный рекорд в истории Мир Российской Премьер-Лиги в матче 9-го тура с «Крыльями Советов» (2:1). Так, красно-белые сделали две двойные замены до начала второго тайма. Это первый подобный случай за всё время проведения чемпионатов России по футболу, сообщает телеграм-канал «Цифроскоп».
Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Крылья Советов
Самара
0:1 Игнатенко – 6' 1:1 Угальде – 52' 2:1 Угальде – 70'
На 37-й минуте на скамейку запасных отправились фланговые защитники Олег Рябчук и Даниил Денисов. Вместо них вышли Пабло Солари и Игорь Дмитриев. Сразу после перерыва, ещё до стартового свистка второго тайма, «Спартак» провернул ещё две замены: Роман Зобнин и Манфред Угальде вышли на поле вместо Кристофера Мартинса и Ливая Гарсии.
