«Хуже точно не будет». Глушаков предложил себя на пост главного тренера «Спартака»

Бывший футболист сборной России Денис Глушаков предложил свою кандидатуру на пост главного тренера московского «Спартака». Он иронично заявил, что под его руководством красно-белые точно не станут хуже играть.

«Хотел бы я видеть Слуцкого в «Спартаке»? Леонид Викторович добивался успехов в своей карьере, но хочет ли он работать в красно-белом клубе? Было бы интересно, конечно, на это посмотреть, но могли бы и меня пригласить тренером, ха-ха. Со мной точно хуже не будет. (Улыбается.) Я себе таких тренеров в помощников возьму… Отдыхали бы все со мной», — приводит слова Дениса Глушакова интернет-портал «РБ Спорт».

Сейчас «Спартак» возглавляет сербский специалист Деян Станкович. Под его руководством команда идёт на шестом месте в турнирной таблице Мир РПЛ.