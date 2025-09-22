Скидки
«Хуже точно не будет». Глушаков предложил себя на пост главного тренера «Спартака»

«Хуже точно не будет». Глушаков предложил себя на пост главного тренера «Спартака»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист сборной России Денис Глушаков предложил свою кандидатуру на пост главного тренера московского «Спартака». Он иронично заявил, что под его руководством красно-белые точно не станут хуже играть.

«Хотел бы я видеть Слуцкого в «Спартаке»? Леонид Викторович добивался успехов в своей карьере, но хочет ли он работать в красно-белом клубе? Было бы интересно, конечно, на это посмотреть, но могли бы и меня пригласить тренером, ха-ха. Со мной точно хуже не будет. (Улыбается.) Я себе таких тренеров в помощников возьму… Отдыхали бы все со мной», — приводит слова Дениса Глушакова интернет-портал «РБ Спорт».

Сейчас «Спартак» возглавляет сербский специалист Деян Станкович. Под его руководством команда идёт на шестом месте в турнирной таблице Мир РПЛ.

