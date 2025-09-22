Полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес пропустит около трёх недель из-за травмы

Пресс-служба каталонской «Барселоны» сообщила, что полузащитник команды Фермин Лопес пропустит около трёх недель из-за мышечного повреждения. Накануне, 21 сентября, хавбек принял участие в матче 5-го тура испанской Ли Лиги с «Хетафе» (3:0), проведя на поле чуть больше получаса.

В нынешнем сезоне 22-летний Лопес отыграл пять встреч за «Барселону» во всех турнирах, забив два гола. Действующий контракт полузащитника с испанским клубом рассчитан до конца июня 2029 года. Авторитетный интернет-портал оценивает Лопеса в € 50 млн.

«Барселона» после пяти туров Ла Лиги занимает второе место в турнирной таблице, набрав 13 очков.